Goleiro australiano suspenso por 9 meses O goleiro australiano Mark Bonisch foi suspenso nesta terça-feira por nove meses pela Federação Inglesa de Futebol (FA), após ter sido flagrado no doping por cocaína, quando defendia o Chelsea. O atleta, que poderia ficar suspenso do futebol por até dois anos, teve e pena abrandada e retroativa desde dezembro de 2002. Portanto, o jogador de 31 anos poderá voltar a defender um clube a partir de setembro, já que o time inglês rompeu contrato com ele logo que soube do primeiro teste positivo da substância, em novembro. Embora não tenha sido condenado também a pagar multa pela infração, o ex-goleiro do Manchester e da seleção australiana deverá arcar com os custos do processo; algo próximo de 14.500 euros.