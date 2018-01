Goleiro brilha e Cruzeiro avança na Copa São Paulo com vitória nos pênaltis

O Cruzeiro teve dificuldades, mas conseguiu avançar à terceira fase da 49.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quinta-feira, o time mineiro foi a campo em Bebedouro (SP) para encarar o Rio Branco, de Americana (SP), pela segunda fase, e venceu por 3 a 1 nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Com isso, os cruzeirenses eliminaram o time paulista e agora se preparam para a próxima partida. O adversário será o Paraná, que se classificou ao vencer o Batatais por 3 a 2, também nesta quinta-feira. A data do confronto ainda não foi definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O time mineiro saiu na frente do placar ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, mas caiu de produção ao longo da partida. Aos 13 da etapa complementar, Thiago Júnior marcou de pênalti e deixou tudo igual para a equipe paulista.

A decisão foi para os pênaltis e o goleiro Brazão brilhou com duas defesas, além de contar com uma bola no travessão para garantir a classificação cruzeirense.

Outros times que garantiram vagas na terceira fase são Atlético Paranaense, Criciúma, Internacional, Penapolense-SP, Paraná, Desportivo Brasil-SP e Primavera-SP.