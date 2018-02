Goleiro colombiano Julián Viáfara assina com o Atlético-PR O goleiro colombiano Julián Viáfara, que desde janeiro esperava no Brasil a carta de liberação do América de Cali, finalmente completou a documentação necessária e assinou seu contrato com o Atlético-PR. Viáfara assinou com a equipe de Curitiba e agora apenas espera que sua situação seja regularizada junto à CBF para poder estrear no Brasil. Apesar de ter se desligado do América por supostos problemas salariais, Viáfara não tinha conseguido até agora sua liberação pelo fato de o clube colombiano o ter inscrito para a atual temporada do campeonato do país. O goleiro precisou viajar para a Colômbia para solucionar sua situação pessoalmente e retornou na última semana para Curitiba com sua carta de liberação.