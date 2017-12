Goleiro contratado às pressas pelo Guarani diz que até família não sabe de troca

Contratado de última hora na última segunda-feira para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o goleiro Luis Henrique foi apresentado oficialmente pelo Guarani nesta quinta. Aos 37 anos, ele estava disputando a fase preliminar do Campeonato Carioca pelo Bonsucesso e foi trazido ao time de Campinas (SP) a pedido do técnico Ney da Matta.

Na entrevista coletiva, o jogador disse que as coisas aconteceram muito rápido após a proposta do Guarani, já que dois dias antes ele havia acabado de jogar a segunda rodada do Campeonato Carioca. "Alguns familiares ainda nem sabem da minha vinda. Eles estavam esperando que eu jogasse na quarta-feira ainda pelo Carioca, mas já estava em Campinas", disse.

A solicitação do treinador para que Luis Henrique fosse contratado foi feita após o goleiro titular, Leandro Santos, sofrer uma lesão muscular. Com o reforço, o comandante bugrino passa a ter quatro opções para a posição, já que ainda tem Flaysmar, contratado junto ao Guaratinguetá, e o prata da casa Passareli à disposição.

Luis Henrique deve fazer o seu primeiro teste em jogo-treino contra o Red Bull Brasil, marcado para as 10 horas deste sábado, no campo do hotel Bourbon, em Atibaia (SP). A estreia na Série A2 será às 11 horas do próximo dia 28, um sábado, contra o Oeste, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.