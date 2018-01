Goleiro da Austrália é operado, mas deve ir à Copa Adversária do Brasil na primeira fase da Copa, a seleção australiana corre o risco de ficar sem seu goleiro titular. Mark Schwarzer sofreu uma fratura no osso da face e precisou ser operado nesta segunda-feira. Mesmo assim, os médicos acreditam que ele pode se recuperar a tempo de disputar o Mundial da Alemanha, a partir do dia 9 de junho. A contusão de Schwarzer aconteceu no domingo, quando seu time, o Middlesbrough, foi derrotado pelo West Ham por 1 a 0, na semifinal da Copa da Inglaterra. No lance, o goleiro sofreu um choque com o atacante adversário Dean Ashton. Schwarzer deverá ficar 2 semanas em repouso, mas poderá voltar aos treinos depois disso, utilizando uma máscara de proteção no rosto. Assim, ele teria condições de jogar novamente dentro de 1 mês. "Mark irá perder o resto da temporada do Middlesbrough, mas deve estar bem para a Copa do Mundo", revelou o médico do clube inglês, Grant Downie.