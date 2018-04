Depois de Prass, goleiro da base do Palmeiras é convocado por Micale

Fernando Prass não será o único goleiro do Palmeiras na Granja Comary, onde a seleção brasileira olímpica se prepara para a disputa da Olimpíada. Destaque do time sub-20 da equipe, Daniel Fuzato, foi chamado pelo técnico Rogério Micale para participar dos treinos da seleção, que busca a inédita medalha de ouro na competição. Ele, claro, celebrou a oportunidade.

"É um sonho realizado, foi uma surpresa enorme, até pela minha idade (19 anos). Vai ser uma experiência muito boa, que levarei para minha vida toda. Vai somar muito para minha carreira. A oportunidade de treinar com o Neymar e todo o pessoal da Seleção, o Fernando Prass, que já me ajuda muito no dia a dia do Palmeiras, é fantástico. Um sonho de criança que se realizou. Vou tentar absorver tudo que eu puder dos jogadores mais experientes e tentar trazer para usar no Palmeiras", disse o goleiro, em entrevista ao site do Palmeiras.

Fuzato tem três convocações para a seleção brasileira sub-20 neste ano e disputou o Torneio de Suwon, na Coreia do Sul. No Palmeiras, ele faz parte da maioria dos treinos do time principal, mas esporadicamente joga pela equipe de base.

Sem Fernando Prass, o técnico Cuca vai escalar Vagner como titular do Palmeiras e terá ainda Jailson e Vinicius Silvestre como opções no banco de reservas.

Além de Daniel Fuzato, outros seis jogadores sub-20 foram convocados para os treinos da seleção olímpica. São eles: o lateral Marlon (Criciúma), o zagueiro Murilo Cerqueira (Cruzeiro), o volante Guilherme Antunes (Santos), os meias Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheusinho (América-MG) e o atacante Evandro (Coritiba).