Goleiro Danrlei deixa o Grêmio A história entre o goleiro Danrlei e o Grêmio terminou. Depois de uma década como titular do gol do Tricolor, o jogador perdeu a quebra de braço que travou com o técnico Adilson Batista nos últimos meses e acabou dispensado na noite desta segunda-feira pelo presidente do clube, Flávio Obino. Danrlei chegou ao Grêmio aos 15 anos e foi titular do time por 10 anos. Bateu o recorde 594 jogos pelo clube, pelo qual ganhou 16 titulos - entre eles, quatro campeonatos gaúchos (1993/95/96 e 2001), três Copas do Brasil (1994/97 e 2001), um Brasileirão (1996), e uma Copa Libertadores da América (1995). O jogador estava afastado do time já há algum tempo. Sua última partida como titular foi contra o São Paulo, na derrota por 3 a 1 no Estádio do Morumbi, dia 27 de setembro. Desde então, foi afastado pelo treinador por ?deficiência técnica? e acabou substituído por Eduardo Martini. Danrlei não aceitou a condição de reserva e passou a treinar separado dos demais companheiros. Numa reunião na noite desta segunda com Obino, o jogador decidiu deixar o clube.