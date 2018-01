Goleiro de Honduras é morto a tiros O goleiro da seleção hondurenha, Milton ?Chocolate? Flores, foi assassinado a tiros por assaltantes desconhecidos, informaram neste domingo as autoridades locais. O jogador, de 29 anos, que defendia o Real España, morreu em conseqüência de dezenas de disparos feitos contra o carro em que estava. Segundo a polícia, o arqueiro foi atacado por uma quadrilha quando conversava com uma suposta prostituta, na cidade industrial de San Pedro Sula, núcleo urbano mais violento do país. Segundo o porta-voz da polícia, Flores foi atingido por sete disparos de fuzil AK-47 e seu veículo apresentou 17 furos de bala. O jogador estava escalado para enfrentar a Argentina, em amistoso previsto para o dia 31 de janeiro. O presidente da Federação Nacional de Futebol, Rafael Leonardo Callejas, lamentou o ocorrido. ?Estou profundamente comovido. A morte de Flores representa uma perda irreparável para o futebol de Honduras?.