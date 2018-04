Goleiro de Togo apresenta quadro estável após cirurgia--hospital

"Neste estágio inicial, estamos satisfeitos com o progresso do Sr. Obilale. Ele está no momento na unidade de tratamento intensivo, onde continuará até que fiquemos satisfeitos com suas condições", disse Elias Degiannis, responsável pela equipe que está tratando Obilale, em um comunicado do hospital.

Dois membros da delegação de futebol de Togo morreram após o ônibus em que o grupo viajava para a Copa Africana de Nações ser metralhado por separatistas em Cabinda, Angola.

