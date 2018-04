Goleiro desfalca Borussia Dortmund por cinco semanas

Weidenfeller se contundiu no domingo, durante a vitória do Borussia Dortmund por 3 a 2 sobre o Colônia. O goleiro teve que ser substituído aos 20 minutos do primeiro tempo da partida, e a expectativa do clube é que ele fique entre quatro e cinco semanas afastado do futebol.

No início da temporada 2009/2010, Weidenfeller ficou duas semanas fora por conta de uma lesão semelhante. O Borussia Dortmund está em quinto lugar no Campeonato Alemão, com 33 pontos, cinco atrás do líder Bayer Leverkusen.