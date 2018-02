Goleiro desfalca o América de Cali O goleiro Viáfara será o único desfalque do América de Cali, para a partida desta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Grupo 3 da Copa Libertadores da América. O jogador ainda sente uma contusão no joelho e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, o técnico Fernando Castro definiu Zapatta como titular no gol. O América chegou ao Brasil na última segunda-feira, dia 17, e está fazendo seus treinamentos no CT Rei Pelé, do Santos. O técnico já tem a equipe que vai iniciar a partida. O time terá Zapatta; Ivan López, Luis Asprilla, Navarro e Bustos; Bangueiro, Vargas, Ferreira e James López; Leonardo Moreno e Vásquez. O time colombiano está na segunda colocação no grupo, com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. A arbitragem será do argentino Daniel Gimenez, auxiliados por Gabriel Brazenas e Abraham Serrano. OUTRAS PARTIDAS - Além de Santos x América de Cali, a Libertadores tem nesta quarta-feira, mais três partidas. Pelo mesmo Grupo 3, o El Nacional recebe o 12 de Octubre. Já pelo Grupo 4 o Gimnasia joga contra o Cobreloa. Os dois times dividem a liderança com cinco pontos cada. O Nacional, com três pontos, encara o Universitário, que tem um ponto a mais, e está na vice-liderança do Grupo 6. BRASILEIROS - O Paysandu enfrenta o Sporting Cristal nesta terça-feira, 17 horas, no estádio Mangueirão, em Belém, defendendo a invencibilidade. O time do técnico Dario Pereyra tem sete pontos - duas vitórias e um empate. Já o Grêmio, que está na primeira colocação do Grupo 5, com sete pontos, encara o Pumas, nesta quinta-feira, dia 20, às 21h40, no México. O Corinthians, volta a jogar somente no dia 26 de março, enfrentando o Cruz Azul, no México.