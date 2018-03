Goleiro desfalca o Santos na Libertadores Principal responsável pela classificação do Santos nas oitavas-de-final da Libertadores da América, contra o Nacional do Uruguai, quando defendeu três cobranças de pênaltis, o goleiro Fabio Costa esta fora da partida contra o Cruz Azul, quarta-feira, na Cidade do México, pelas quartas- de-final da mesma competição. Fabio Costa se machucou no empate diante do Juventude (1 a 1), sábado, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro, e deverá ficar dez dias parado. "No jogo da semana que vem (dia 28) contra o Cruz Azul, eu volto", sentenciou o atleta, logo após passar por nova avaliação medica na manhã deste domingo. Ele sentiu o músculo adutor da coxa esquerda e nesta segunda-feira será submetido a uma ultrassonografia para conhecer a extensão da contusão. Conforme explicou o medico do clube, Carlos Braga, o mais certo e que seja uma lesão do tipo 1, e que em menos de duas semanas esteja recuperado. O goleiro deu início ao tratamento neste domingo mesmo, depois do desembarque da delegação no CT do clube. "E chato, mas é melhor ficar fora do que prejudicar a equipe", disse. Fabio Costa explicou que no intervalo do jogo contra o Juventude sentiu uma dorzinha no local. "No segundo tempo, fui bater um tiro de meta e doeu muito". Nesse momento, teve de ser substituído. Para a vaga de Fabio Costa o técnico Emerson Leão escalará Julio Sérgio. O zagueiro Alex e o meio-campista Renato também se machucaram na partida de Caxias do Sul. Coincidentemente, os dois torceram o tornozelo direito. O caso mais grave é o de Alex, que inclusive deixou o gramado. "Ele fará tratamento medico e joga", disse Carlos Braga. Renato não chegou a sair e apresentou uma boa evolução desde sábado. Diego, poupado do jogo contra o Juventude com dores no músculo adutor da coxa direita, tem presença assegurada contra o Cruz Azul. A delegação deixaria Santos no início da noite deste domingo e se hospedaria em um hotel de São Paulo. O embarque para a Cidade do México está previsto para as 10h30 desta segunda-feira. Na terça-feira, os jogadores fazem um reconhecimento do gramado no Estádio Asteca, as 10h30, e no período da tarde realizam um treinamento. O jogo contra o Cruz Azul está marcado para as 21h40 de quarta-feira. JUVENTUDE - No desembarque santista na manha deste domingo, os jogadores consideraram satisfatório o empate por 1 a 1 contra o Juventude. "Com um a menos (Preto foi expulso), até que o resultado foi bom", disse Paulo Almeida. Uma reclamação dos atletas foi com relação ao gramado. "Em péssimas condições", disse Almeida. Com uma atuação apagada, Robinho foi substituído no intervalo. "Ele saiu porque estava jogando mal", explicou Leão. "Eu não pergunto quando entro, e não questiono quando saio", ironizou o atacante, que nem de longe lembra o Robinho do ano passado.