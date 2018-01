Goleiro deve renovar com o Botafogo O goleiro Carlos Germano treinou nesta segunda-feira, mas ainda não renovou seu contrato com o Botafogo. O atleta acredita, no entanto, que a situação seja resolvida nesta terça. "Conversei com os advogados do Botafogo no final de semana e deixamos tudo praticamente acertado", disse Germano. "Devo me encontrar com o Bebeto (de Freitas, presidente do Botafogo) para concretizarmos tudo até amanhã (28)." O técnico Levir Culpi está otimista quanto ao futuro da equipe. Disse que o time tem muito a evoluir e isto acontecerá com o decorrer das partidas.