Diego Alves celebra retorno ao Valencia 9 meses após cirurgia

Convocado para 12 partidas da seleção brasileira nos últimos anos, o goleiro Diego Alves está novamente à disposição para ser lembrado pelo técnico Dunga. O arqueiro do Valencia ficou nove meses afastado do futebol após sofrer grave lesão no joelho direito, mas retornou aos gramados no sábado, participando da vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol.

"O sentimento é o melhor possível. Voltar é especial. Só eu e minha família sabemos como foi essa preparação, o quanto me dediquei para que esse dia chegasse de novo. Tanto tempo esperando, sem poder pisar no gramado, sentir a torcida, aquela sensação que só o jogo pode dar. Foi bom, importante para mim. Me senti como se estivesse voltando para minha casa", comentou o goleiro, via assessoria de imprensa.

Com o retorno do seu goleiro titular, o Valência encerrou uma péssima sequência no Campeonato Espanhol e voltou a vencer após quase três meses. "Nosso momento exigia essa retomada das vitórias, somar pontos, mostrar para o torcedor que vamos dar a cara para melhorar nossa condição. Era preciso e conseguimos. A noite foi completa", destacou Diego Alves.