Goleiro Diego é o primeiro reforço do Flu O goleiro Diego, ex-Atlético-PR, é oficialmente o primeiro reforço do Fluminense para a próxima temporada. O jogador, por meio de seu procurador, assinou hoje contrato até o fim de 2006 e será apresentado domingo nas Laranjeiras. Ele vem para o Fluminense com a missão de substituir o goleiro Kleber, que deixou o clube por se sentir ?desprestigiado pela diretoria?. Kleber foi titular durante todo o ano de 2005, teve ótimas atuações e acabou recompensado como um dos melhores do ano ao ser convocado para integrar a seleção do Campeonato Brasileiro em amistoso disputado no domingo com o Corinthians.