Goleiro Diego já sonha com a seleção Herói no empate contra o Internacional, por 1 a 1, domingo, em Porto Alegre, o goleiro Diego, do Atlético Paranaense, renovou o objetivo traçado para este ano, que é chegar à seleção brasileira. "Minhas chances de chegar lá são maiores", diz. Pelo menos em três oportunidades os atacantes do clube gaúcho exigiram reflexo e boa colocação do goleiro de 24 anos. "Eu evitei a derrota com algumas defesas, mas sozinho não teria conseguido tudo isso", compartilha. "Os jogadores da defesa e do meio deram tranqüilidade, contendo as investidas do Inter." Revelado pelo Juventude, de Caxias do Sul (RS), que o ajudou a conquistar a Bola de Prata da revista Placar, em 2002, o jogador transferiu-se para o Atlético no início do ano com os direitos federativos divididos entre o clube paranaense e o gaúcho. Deixou para trás os familiares, inclusive a mulher, que se unirá a ele somente no meio do ano, quando termina a faculdade de enfermagem em Porto Alegre. E leva junto a primeira filha do casal, que nascerá provavelmente no fim de julho. Hoje, o goleiro permaneceu junto à família na capital gaúcha. Jogador determinado em seus objetivos, com boa liderança, articulado no falar e sempre atencioso, Diego foi contratado para substituir Flávio, um dos ídolos da torcida. Sofreu críticas de setores da imprensa, foi hostilizado por alguns torcedores, sobretudo na derrota em casa para o Atlético Mineiro, quando o nome do ex-goleiro foi gritado nas arquibancadas, mas, com a confiança dos companheiros e do treinador Osvaldo Alvarez, o Vadão, vem se destacando nas últimas partidas e conquistando o carinho da torcida. "Tudo é questão de adaptação", resume. "Nunca me comparei ao Flávio (que hoje está no Paraná Clube)", diz. "Quero fazer minha história no Atlético, como fiz no Juventude." E, coincidentemente, o goleiro em que ele procura exemplos positivos é Roberto Costa, ídolo atleticano no início da década de 80. "É meu grande espelho", afirma. Como Roberto Costa, que também jogou pelo Vasco da Gama, ele pretende chegar à seleção brasileira. "Tenho certeza que estão me olhando", acentua. Diego tem prestígio com o treinador da seleção olímpica, Ricardo Gomes, um dos interlocutores do técnico Carlos Alberto Parreira. "O Ricardo Gomes sabe que pode confiar em mim", diz. Quando treinava o Juventude, Gomes deu a braçadeira de capitão para o goleiro. Segundo Diego, o empate diante do Internacional foi bom, levando-se em conta a boa fase do adversário e a pressão que exerce em seus domínios. "Contra o Flamengo, no fim de semana, em Curitiba, as chances de somar três pontos são grandes?, opina.