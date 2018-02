Goleiro Diego sofre lesão e desfalca Fluminense por 3 meses O técnico do Fluminense, Joel Santana, recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira. O goleiro Diego, que se chocou com a trave no treino de segunda, teve uma séria lesão no ligamento do joelho direito e deve desfalcar o time por três meses. Apesar da contusão, Diego não deve passar por cirurgia. Fará fisioterapia de 4 a 6 semanas, devendo ser liberado posteriormente para recuperar a forma física nos treinos. "Vou trabalhar sério para abreviar este tempo de recuperação", prometeu o goleiro. Diego foi consolado por todos os companheiros do elenco e também pelo técnico. ?Acabamos de ver outros casos, como o do Nilmar. Isso faz parte da vida de um atleta?, lamentou Joel Santana. Em compensação, o meia Carlos Alberto está perto de voltar ao time do Fluminense, após sofrer um estiramento na coxa esquerda. Ele já recomeçou o trabalho de campo com o restante do time, mas ainda não tem condições de jogar no domingo, contra a Cabofriense, na abertura da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio. Apesar disso, Carlos Alberto avisou que o Fluminense vai brigar pelo título do Campeonato Carioca. "Esse ano é especial para mim e estou curtindo cada dia. Prometi a todos ganhar um título de expressão e quero uma conquista nacional. Confio no projeto do Fluminense e vamos marcar a história do clube", afirmou o jogador, que deve jogar apenas no dia 18 de março, no clássico contra o Botafogo.