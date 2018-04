Goleiro dispensa amuleto e se apoia em estudo para eliminar o Palmeiras

O goleiro equatoriano Máximo Banguera, do Barcelona, jogou as duas partidas pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, sem o amuleto preferido, porém contou com outra arma para defender dois pênaltis e ajudar o time a se classificar. Depois da partida no Allianz Parque, ele afirmou que tinha muitas informações do preparador de goleiros sobre os batedores adversários.

Banguera defendeu no lado esquerdo as cobranças de Bruno Henrique e Egídio, este último foi o chute decisivo. "O preparador de goleiros estudou muito os batedores, por isso tive confiança para triunfar aqui. Sabíamos que seria um jogo muito difícil", comentou. O time do goleiro ganhou por 5 a 4 nos pênaltis depois de perder no tempo normal por 1 a 0, gol de Moisés.

Presente nas convocações da seleção do Equador, Banguera enfrentou o Palmeiras sem o tradicional boné. O adereço é comumente usado pelo goleiro, que tem uma marca pessoal e uma loja da peça em Guayaquil. "Sempre uso boné, eu gosto. Mas por algumas coisinhas aí eu não usei. Fomos abençoados e nos classificamos", disse. O goleiro não quis detalhar quais foram os empecilhos.

"Eu disse a eles que tinham de ter confiança nas cobranças de pênaltis porque praticamos isso nos treinamentos. Eu disse a Maximo que defenderia dois pênaltis e nós levamos uma classificação sofrida, mas merecida", disse o técnico uruguaio Guillermo Almada em entrevista coletiva depois da partida.

Pela oitava vez em 24 participações o Barcelona está classificado às quartas de final. Segundo Banguera, o resultado prova que os equatorianos podem repetir o feito da LDU de Quito, único clube do país a ganhar a Libertadores, em 2008. "Vamos seguir trabalhando e buscar o título. O grupo está forte, com muita vontade para seguir. Nossa vontade é ser campeão. Então, vamos andar passo a passo e com tranquilidade", afirmou.

O Barcelona enfrentou o Botafogo na fase de grupos, o Palmeiras nas oitavas de final e terá pela frente outro brasileiro nas quartas. Os equatorianos jogam contra quem passar de Santos e Atlético-PR. No primeiro confronto, em Curitiba, o time da Vila Belmiro ganhou por 3 a 2. A partida de volta será nesta quinta-feira à noite.