Goleiro diz ter sido chamado de louco Enquanto se aventurava ao ataque, aos 46 minutos do 2º tempo da partida de ontem (23), no Mineirão, contra o Juventude, o goleiro Eduardo, do Atlético-MG, foi repreendido pelos companheiros. Ao atravessar o campo até a área adversária foi chamado de "maluco". Mas foi a ousadia do goleiro que garantiu a suada vitória do Galo. O jogo estava empatado em 1 a 1,quando Eduardo, após a cobrança de escanteio da esquerda, fechou os olhos, subiu com um zagueiro adversário, e cabeceou garantindo os três pontos para o time mineiro. "Eu fui para atropelar", disse hoje o goleiro ao relembrar o lance. "Depois, na comemoração eu dei uns supapos no (atacante) Guilherme, porque ele estava mandando voltar para o gol. Mas ele não faz, aí eu tive que ir lá", brincou o goleiro. "No momento não acreditei, mas, felizmente para nós ele estava abençoado e nós conseguimos a vitória", comentou o atacante ao final do jogo. "Agüentá-lo na concentração agora vai ser difícil". Essa foi a segunda vez em sua carreira que Eduardo balançou as redes adversárias. Na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado, quando defendia o Bangu, ele marcou contra o Fluminense, também de cabeça. Mas o árbitro da partida anulou o gol e Eduardo acabou sendo expulso de campo. O feito de ontem mereceu também o reconhecimento do técnico do Juventude, Raul Plasmmann, ex-goleiro do Cruzeiro e Flamengo. Embora tenha considerado o gol de Eduardo "um presente de grego", o treinador ressaltou que trata-se também de "um prêmio para uma posição tão sacrificada". Apesar de ter sido o herói do último jogo, Eduardo deverá voltar para o banco de reservas na próxima rodada do Brasileirão, quando o Atlético enfrenta o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Ele só jogou contra o Juventude porque o titular Velloso estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eduardo, no entanto, diz que a atuação contra o Juventude serve de incentivo para tentar buscar novamente a vaga de titular. "Eu quero ser titular, nunca neguei isso, mas tem de respeitar", disse o goleiro, de 26 anos, que chegou a ser o dono da posição por cinco jogos, mas foi sacado pelo então técnico Celso Roth após uma falha contra o Paraná Clube, na 15ª rodada.