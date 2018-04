Goleiro do Barras é afastado após denúncia de suborno

O goleiro Isaías foi afastado do elenco do Barras-PI, após ser acusado de receber R$ 15 mil do ABC e facilitar a vitória do adversário, por 3 a 1, pela oitava rodada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C. A acusação foi feita pelo vereador Cláudio César, e ainda inclui o atacante Pantera e o volante Montanha. Na tentativa de abafar o caso, o diretor de futebol do clube, Robert Brow Carcará, pediu provas da denúncia. "Vamos fazer, por meios jurídicos, que o vereador Cláudio César prove as acusações de suborno. Isaías, Pantera e Montanha sempre se comportaram como grandes profissionais", afirmou Carcará. Os três jogadores, inclusive, determinaram o motivo principal da demissão do técnico Valter Maranhão, na última segunda-feira. O treinador os escalou para o desafio de quinta-feira, contra o Nacional-PB, fora de casa, porém, o presidente e prefeito da cidade, Manin Rêgo, interferiu e pediu para que eles não fizessem parte do time titular. Insatisfeito, Maranhão deixou o cargo. Com apenas sete pontos, o Barras ocupa a sétima colocação, sem nenhuma chance de acesso.