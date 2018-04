Goleiro do Borussia Dortmund é ferido durante briga

Acuados, Weidenfeller e seu amigo começaram a agredir os torcedores, que revidaram, segundo a polícia de Dortmund. Ainda de acordo com as autoridades, Weidenfeller saiu do restaurante correndo atrás de dois homens, que foram detidos.

Segundo informações da polícia local, não houve indício de consumo de álcool por nenhuma das partes envolvidas no incidente.

O Borussia Dortmund faz campanha ruim no Campeonato Alemão. O clube, um dos mais populares do país, está na 15ª posição, com apenas seis pontos - venceu uma vez em sete partidas. Na última partida, no sábado, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Schalke 04, em casa.