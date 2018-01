Goleiro do Chelsea suspenso por doping O goleiro Mark Bosnich, do Chelsea, está suspenso por tempo indeterminado. A punição ao jogador australiano foi confirmada nesta sexta-feira pela Federação Inglesa de Futebol (FA), sob a acusação de ter dado positivo controle antidoping a que se submeteu recentemente. A substância proibida encontrada nas amostras de urina do atleta foi cocaína. A FA divulgou comunicado em seu site oficial na internet. A entidade afirma, na nota, que Bosnich violou dois artigos importantes, que falam em desprestigiar o esporte e violar normas antidoping. ?A Federação normalmente não faria nenhum pronunciamento público, em casos como este?, explica o artigo. ?Mas, em decorrência de numerosas informações difundidas nas últimas semanas, a situação exigiu esclarecimentos.? A primeira reação de Bosnich, ao saber do resultado do exame, foi o de negar uso de cocaína ou qualquer outra droga. Em seguida, internou-se em uma clínica para tratamento de depressão. O goleiro, de 30 anos, está no elenco do Chelsea, mas sua última partida como titular foi em novembro do ano passado. Anteriormente, havia defendido o Manchester United, com o qual conquistou o Mundial de Clubes, em 99, ao bater o Palmeiras por 1 a 0, em Tóquio. O Chelsea, vice-líder do Campeonato Inglês, com 38 pontos, volta a campo neste sábado para enfrentar o Leeds, pela 21ª rodada. O Arsenal, em 1º com 42, faz clássico domingo com o Liverpool.