Goleiro do Flu sofre com boatos As especulações de que o Fluminense pretende contratar um goleiro estão deixando o titular da posição, Murilo, chateado. "Incomoda abrir o jornal todo dia e ver que o Fluminense vai tentar contratar um goleiro novo. Acho que o clube está bem servido na posição comigo, com o Diogo e o Nei", lamentou o jogador. Carlos Germano é o nome mais cotado para ser contratado pela diretoria do Tricolor. Apesar de o negócio ainda não ter sido oficializado, o Fluminense já conta com o reforço do meia Roger. Até porque, Roger não faz parte da lista dos jogadores que vão atuar no Benfica no segundo semestre, como foi divulgado em Portugal. Ele chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, mas só deverá se apresentar ao clube na segunda-feira.