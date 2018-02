Goleiro do Grêmio assume falha O goleiro Gallato lamentou sua falha no gol que originou a vitória do Santa Cruz sobre o Grêmio por 1 a 0, na última terça-feira, no Estádio do Arruda. Ele admitiu a falha, mas se defendeu dizendo que após a bola ser chutada, ela pegou uma curva e, ao chegar perto de sua mão, desviou e foi para o fundo do gol. O jovem goleiro de 22 anos afirma que não tem motivo para se preocupar com apenas uma falha na carreira. "Na vida de todo goleiro isso acontece. Não vou abaixar a cabeça, por isso, pois tenho de dar continuidade no meu trabalho", disse. O técnico Mano Menezes também não quer desânimo, apesar da perda da invencibilidade de 12 jogos na competição. O objetivo, agora, é garantir a classificação ao quadrangular na próxima rodada, sexta-feira, contra o lanterna Avaí, em Florianópolis (SC). O time gaúcho tem nove pontos.