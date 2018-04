Goleiro do Joinville arranca desabafo de Neymar: 'não dá mais'

SANTOS - Três finalizações certas e duas erradas, irritação com falhas dos companheiros e poucas palavras ao sair de campo após o empate por 0 a 0 contra o Joinville, na noite da última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. Essa será a lembrança que o torcedor vai guardar de Neymar no jogo que pode ter sido o da sua despedida do estádio santista.

"Todos nos sabemos que é preciso de algo mais para sairmos vencedores aqui", disse o astro santista, que pediu licença e se retirou para os vestiários para não responder sobre a recusa oficial do Santos, também ocorrida na última quarta, à proposta de 17,5 milhões de euros apresentada pelo Barcelona para tirá-lo da Vila Belmiro após a Copa das Confederações.

Já o goleiro Ivan, do Joinville, falou sobre o destino de Neymar. O camisa 1 revelou a rápida conversa que teve com o craque após o término da partida.

“Eu pedi para o Neymar ficar. Só que ele já falou que não vai ficar. Ele falou que já não dá mais, é complicado. Para nós, brasileiros, vai ter uma alegria imensa, porque o futebol europeu hoje é um futebol mais competitivo. E o Neymar é um cara diferente, que não tem no Brasil. É o melhor jogador do Brasil disparado e um dos melhores do mundo. Lá, ele vai aprender muito”, contou o goleiro, em entrevista à ESPN Brasil.

O último jogo de Neymar pelo Santos antes de se apresentar à seleção brasileira, segunda-feira, será contra o Flamengo, domingo à tarde, no Estádio Nacional de Brasília, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Também será a última oportunidade, antes da Copa das Confederações, para que o melhor jogador do futebol na atualidade acabe com o jejum que já atingiu sete jogos sem fazer gol.

Apesar de classificado à terceira fase da Copa do Brasil - vai enfrentar o CRAC, de Goiás -, o time santista saiu vaiado de campo por boa parte dos 4.758 torcedores que compareceram ao estádio da Vila Belmiro, na noite desta quarta.

O capitão Edu Dracena, por sua vez, reconheceu que o time voltou a jogar mal. "A classificação não foi da maneira que nós queríamos. Precisamos melhorar. A gente treina e se questiona e não encontramos explicação para o que está acontecendo", disse o defensor.