Goleiro do Joinville diz que Neymar admitiu saída Depois do empate por 0 a 0 que desclassificou o seu time da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, na Vila Belmiro, o goleiro Ivan, do Joinville, falou sobre o futuro de Neymar, que pode estar prestes a deixar o Santos. Embora o craque tenha se negado a comentar a recusa do clube à proposta de 17,5 milhões de euros feita pelo Barcelona horas antes do confronto, o jogador da equipe catarinense disse que o astro admitiu que sua saída do time paulista está próxima.