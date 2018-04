Goleiro do Joinville se diz arrependido por ter revelado conversa com Neymar

SÃO PAULO - O goleiro Ivan, do Joinville, afirmou nesta quinta-feira que está arrependido de ter relatado aos jornalistas o conteúdo da conversa que teve com Neymar após o jogo contra o Santos, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Segundo o jogador, o que ele contou na saída do campo foi distorcido pela imprensa.

“Quando fui falar com Neymar eu disse que era fã do futebol dele e que gostaria que ele continuasse no Brasil. Ele só respondeu: ‘não dá mais’. E saiu dando risada”, descreveu o goleiro. “Li em vários locais gente inventando que o Neymar me falou que está de saída do Santos. Não teve nada disso. Não deveria ter conversado com os jornalistas, falei sem pensar”, comentou.

Ivan contou que percebeu uma irritação do camisa 11 do Santos durante a conversa e disse ter procurado Neymar após o jogo para poder pegar a camisa do craque e fazer um leilão beneficente. O objetivo é ajudar a torcedora do Joinville Angela Mazzoto, que tem um tumor na cabeça e precisa juntar R$ 90 mil para fazer uma cirurgia.

“A família dela sempre leva faixas de apoio ao time e merece essa retribuição. Já estamos montando um site para organizar o leilão das camisas do Neymar e também a minha usada no primeiro tempo do jogo”, explicou.