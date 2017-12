Goleiro do Limoeiro é pego dopado O departamento anti-doping da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira que o goleiro Birigüi, reserva do Limoeiro, foi pego no exame realizado no dia 24/10, após a partida Limoeiro 1 x 5 Gama, pela fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo o exame, Birigüi consumiu a substância Tetrahidrocanabinol, nome científico da maconha. Antonio Marcos Sales Ferreira, nome de nascimento do goleiro, está suspenso preventivamente por 29 dias e aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde pode pegar de 120 (4 meses) a 360 dias (um ano).