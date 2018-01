Goleiro do Lyon passa bem após ser atingido por rojão no Campeonato Francês

Atingido por um rojão em jogo do Campeonato Francês no sábado, o goleiro do Lyon, Anthony Lopes, afirmou neste domingo que passa bem, embora tenha que ser submetido a um tratamento no ouvido. O jogador foi atingido na cabeça, o que acabou abreviando a partida disputada no estádio Saint-Symphorien, em Metz, pela 15ª rodada.

Lopes afirmou que o episódio "não vai ter qualquer consequência para meu futuro". Porém, revelou que passará por tratamento de duas semanas após se consultar com especialista em nariz, ouvido e garganta, neste domingo. Ele não disse se precisará se afastar dos gramados neste período.

Um rojão atingiu a região da cabeça do jogador, próximo ao ouvido. O artefato foi lançado direto da arquibancada - as autoridades ainda não identificaram o responsável. Na sequência, outros rojões foram arremessados na direção do goleiro, que já estava deitado no gramado, sendo atendido pelos companheiros de time.

Preocupada, a arbitragem decidiu encerrar a partida naquele momento, quando o cronômetro passava dos 30 minutos do primeiro tempo. O Metz vencia o jogo por 1 a 0. A organização do Campeonato Francês ainda não se manifestou sobre o episódio e nem sobre eventuais punições aos clubes.