Goleiro do Paraguai está fora da primeira fase da Copa O médico da seleção do Paraguai, Osvaldo Pangrazio, disse neste domingo que o goleiro titular da equipe, Justo Villar, está descartado para os dois próximos jogos que ainda restam ao Paraguai na primeira fase da Copa. Villar se contundiu aos seis minutos da partida disputada neste sábado, contra a Inglaterra, em que a equipe sul-americana perdeu por 1 a 0. O reserva Aldo Bobadilla entrou em seu lugar, na substituição de goleiro mais rápida da história dos Mundiais. "Villar teve uma ruptura fibrilar do músculo interno da perna direita", disse o médico. "Amanhã (segunda), vamos fazer uma ecografia para confirmar o diagnóstico. De qualquer forma, acredito que Justo está fora dos dois próximos jogos. Se a lesão não for muito grave, ele poderá reunir condições de jogo para uma quarta ou quinta partida", no caso Paraguai avançar na Copa. Com relação ao lateral Delio Toledo, que deixou o gramado a dez minutos do final do jogo contra a Inglaterra, o médico explicou que ele "reclamou de dores em um músculo posterior da perna esquerda". Assim como Villar, o defensor também será submetido a ecografia nesta segunda. "Até que tenhamos um resultado definitivo do exame, ele é dúvida para o jogo contra a Suécia, já que se trata de lesão muscular, e não de pancada". O Paraguai jogará contra a Suécia na próxima quinta-feira, em Berlim. O outro jogo pela segunda rodada do grupo B será entre Inglaterra e Trinidad e Tobago, também na quinta, em Nuremberg.