Goleiro do Parma é hospitalizado O goleiro Luca Bucci, do Parma, forçado a deixar o campo depois de um foguete sinalizador ter explodido perto de sua cabeça na derrota de 3 a 0 diante do CSKA, pelas semifinais da Copa da Uefa, foi hospitalizado nesta quinta-feira em Moscou. A delegação da sua equipe tem embarque previsto para esta quinta-feira para a Itália, mas o goleiro vai ficar em observação.