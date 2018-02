Goleiro do Porto sofre taquicardia O goleiro Vítor Baía, do Porto, deu um susto nos jogadores e nos torcedores neste domingo no Estádio de Yokohama. Durante a prorrogação, ele sofreu uma taquicardia, sozinho na área, e teve de ser retirado de campo de maca. Mas, em seguida a uma passagem por um hospital da cidade, ele foi liberado uma hora e meia depois, a tempo de fazer a festa do título com os demais jogadores. Segundo o técnico do Porto, o espanhol Victor Fernandez, o médico do clube português disse que "o goleiro sofreu uma taquicardia e que era melhor observá-lo em um hospital". De acordo com Fernandez, o médico acrescentou que Vítor Baía teve uma ansiedade de jogo, mas agora está bem". Mais tranqüilo depois de o goleiro ter retornado ao estádio, Fernandez afirmou que a vitória do seu time foi justa porque o Porto "mandou quatro bolas na trave e o goleiro Henao salvou dois gols". Para o treinador, o Once Caldas procurou o empate sem gols e a disputa por pênaltis. "A justiça decidiu a favor de que tem teve mais méritos", declarou o treinador.