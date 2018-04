Goleiro do Togo ferido em ataque está se recuperando

O goleiro reserva da seleção do Togo, Kodjovi Obilale, está se recuperando dos ferimentos que sofreu durante o ataque contra o ônibus que transportava a seleção de futebol do país, disse neste domingo, 10, um médico do Hospital onde o jogador está internado em Johanesburgo, na África do Sul.

"Ele está consciente e em condições estáveis. Está totalmente receptivo e entende onde está. Nós ainda vamos levá-lo para a sala de cirurgia, obviamente ele sofreu algumas feridas internas", disse o médico Richard Friedland, do hospital Milpark em Johanesburgo, para à emissora Talk Radio 702.

Três membros da delegação da seleção de futebol do Togo morreram após o ataque armado contra seu ônibus, ocorrido nesta sexta-feira, 8, quando viajavam para Angola para disputar a Copa da África.

O Governo do Togo decretou três dias de luto nacional, a partir de amanhã, em lembrança aos mortos no ataque.

O anúncio dos dias de luto foi feito pelo premiê togolês, Gilbert Houngbo, que visitou os familiares das duas vítimas mortais que faziam parte da delegação: o assistente-técnico Abalo Amelete e o assessor de imprensa Stan Ocloo.

O ônibus que transportava a seleção de futebol do Togo para Angola foi metralhado por cerca de 30 minutos. Além das três mortes - a outra vítima fatal foi o motorista do ônibus -, mais seis pessoas estão feridas.

A equipe disputará a competição, apesar de ter anunciado a desistência de participar anteriormente. Os jogadores voltaram atrás e confirmaram presença na chave B, em Cabinda, ao lado de Gana, Burkina Faso e a Costa do Marfim - adversária do Brasil na Copa do Mundo, na África do Sul. O grupo afirmou que disputará a competição em Angola como "homenagem" às vítimas do tiroteio.

O incidente aconteceu quando o ônibus ia da República Democrática do Congo para território angolano. A região de Cabinda, onde ocorreu o ataque, é rica em petróleo e enfrenta problemas com rebeldes separatistas.

A Copa Africana das Nações começa neste domingo em Luanda com o confronto entre Angola e Mali, pelo grupo A. A estreia de Togo está marcada para o dia seguinte, contra Gana.