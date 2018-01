Goleiro do União é do Flamengo O goleiro Bruno, uma das revelações do Campeonato Paulista da Série A1, pelo vice-campeão União São João de Araras, teve seu passe emprestado ao Flamengo. O jogador tem 21 anos e ficará por empréstimo no Rio até o fim do Campeonato Brasileiro. O passe de Bruno ainda está vinculado ao empresário Hely Bíscaro, ex-presidente do Marília. O goleiro já se envolveu num caso de doping, em 2000, quando defendia o Etti Jundiaí, sendo foi punido por uso de maconha. Além de Bruno, a diretoria rubro-negra pode anunciar as contratações do zagueiro Aldo e dos meias Evandro e Wellington Dias, todos do Brasiliense, vice-campeão da Copa do Brasil. Esquerdinha, Léo e Claudecir também interessam.