Goleiro do Vasco não teme Rogério Ceni ?Apesar da qualidade do Rogério Ceni, levar gol de goleiro é sacanagem. Ninguém gosta?. Foi desta maneira que o goleiro Roberto, do Vasco, reagiu ao falar sobre o duelo com o colega de posição na partida de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. ?Ele tem o dom de bater bem na bola. Cobra falta melhor do que muitos jogadores de linha. É normal ele marcar.? Para Roberto, o Vasco tem de evitar fazer faltas na entrada da área, mas, caso não tenha jeito, ele assegura que dará conta do recado. ?Defender é meu prazer e é algo que eu sei fazer. Eu já treinei cobranças de bola parada, mas meu negócio não é esse?, disse o goleiro vascaíno, que enfrentará Rogério Ceni pela primeira vez na carreira.