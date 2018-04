Goleiro do Vasco projeta evolução contra o América-RJ Depois da difícil vitória contra o Tigres na estreia do Campeonato Carioca, Fernando Prass afirmou nesta segunda-feira que espera ver uma evolução do Vasco. Para o goleiro, a equipe deve subir de produção já na partida contra o América, quarta-feira, no Engenhão.