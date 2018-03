Goleiro do Villarreal rompe ligamento do joelho e perderá o resto da temporada

Além da derrota de virada, o Villarreal teve outro motivo para lamentar no 3 a 2 diante do Real Madrid, no último domingo. O goleiro Sergio Asenjo sofreu uma grave lesão no joelho durante o confronto e perderá o restante da temporada, conforme anunciou o clube em comunicado oficial.

Asenjo precisou deixar o gramado do Estádio De La Cerâmica na reta final do primeiro tempo, após sofrer a lesão quando defendeu uma cabeçada de Benzema. Após ser submetido a exames médicos, o goleiro foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Villarreal não determinou a previsão de afastamento do goleiro, mas é certo que ele não poderá atuar mais nesta temporada. A tendência é que Asenjo fique até seis meses afastado após ser submetido a cirurgia. Andrés Fernández deverá substitui-lo, como fez diante do Real.

Aos 27 anos, Asenjo rompeu o ligamento do joelho pela quarta vez na carreira. A primeira lesão aconteceu em 2010. Ele voltou a sofrê-la um ano depois, quando estava emprestado ao Málaga, e repetiu o problema em 2015, já de volta ao Villarreal.