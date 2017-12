Goleiro Dudek fica fora da lista da Polônia para a Copa O técnico Pawel Janas também anunciou nesta segunda-feira a lista com os 23 jogadores convocados para defender a seleção da Polônia que vai disputar a Copa do Mundo 2006, na Alemanha. A surpresa é a presença do goleiro Tomasz Kuszczak, do West Bromwich, time da Inglaterra, no lugar do experiente Jerzy Dudek, do Liverpool. Como referência, Dudek é o goleiro que defendeu dois pênaltis na final da Liga dos Campeões da Europa 2004/05 (chutes de Pirlo e Shevchenko, do Milan), garantindo o título do time inglês. Já entre os chamados, o mais experiente é o defensor Jacek Bak, do Al Rayan (Catar), que acumula 70 jogos e dois gols marcados. E o maior artilheiro é o atacante Maciej Zurawski, do Celtic (Escócia), com 15 gols em 48 partidas disputadas. A preparação da seleção polonesa, por sinal, tem sido positiva. Ganhou por 4 a 0 o amistoso contra as Ilhas Faroe, no último domingo, com gols de Sebastian Mila (aos 15 minutos do primeiro tempo), Grzegorz Rasiak (aos 3 e aos 39 minutos do segundo tempo) e Marek Saganowski (aos 28 minutos também do segundo tempo - ele não foi convocado). Os poloneses estão no Grupo A da Copa do Mundo, junto com Alemanha, Costa Rica e Equador. Confira abaixo a lista com os 23 convocados da Polônia: Goleiros: Artur Boruc (Celtic) Tomasz Kuszczak (West Bromwich) Lukasz Fabianski (Legia Warsaw) Defensores: Jacek Bak (Al Rayan) Mariusz Jop (FK Moscow) Michal Zewlakow (Anderlecht) Marcin Baszczynski (Wisla Krakow) Seweryn Gancarczyk (Metallist Charkow) Mariusz Lewandowski (Shakhtar Donetsk) Dariusz Dudka (Wisla Krakow) Meio-campistas: Jacek Krzynowek (Bayer Leverkusen) Miroslaw Szymkowiak (Trabzonspor) Radoslaw Sobolewski (Wisla Krakow) Euzebiusz Smolarek (Borussia Dortmund) Kamil Kosowski (Southampton) Arkadiusz Radomski (Austria Vienna) Sebastian Mila (Austria Vienna) Damian Gorawski (FK Moscow) Piotr Giza (Cracovia) Atacantes: Maciej Zurawski (Celtic) Grzegorz Rasiak (Southampton) Pawel Brozek (Wisla Krakow) Ireneusz Jelen (Wisla Plock)