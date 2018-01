Goleiro é a esperança contra o Santos David González é a esperança da Colômbia de ter um goleiro na Seleção com o mesmo nível de Oscar Córdoba, o atual titular. Completa 21 anos em 20 de julho, tem 1m94, pesa 83 quilos e um currículo promissor. Nunca um goleiro tão jovem chegou ao título de campeão colombiano. Hoje, é a esperança da torcida do Medellín para brecar o ataque do Santos. ?Nosso adversário é tão bom que não se pode dizer qual é o maior perigo. Tem Robinho, Diego e outros. Chutam de várias maneiras. Só espero estar atento a todas?, diz em voz baixa. Leia mais no Jornal da Tarde