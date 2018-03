Goleiro é a maior preocupação na Ponte Parece que a sina de problemas na Ponte Preta ainda está de longe de chegar ao fim. Depois de perder quatro pontos no Tribunal de Justiça por uso irregular do volante Roberto e três jogadores, que passaram por cirurgias, o técnico Abel Braga se vê agora às voltas de perder o goleiro Alexandre Negri para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG, no estádio Moisés Lucarelli. O jogador sofreu uma torção no joelho em um lance isolado logo no início dos treinamentos da manhã desta quinta-feira e acabou deixando o gramado do Centro de Treinamento do Jardim Eulina. Apesar da dor, o jogador tem esperanças de que possa estar em campo contra o time mineiro. "Estou tranqüilo. O meu pé ficou preso no chão e a dor veio de repente, mas acredito que possa estar em campo no domingo", acredita o goleiro revelado nas categorias de base da própria Ponte Preta. Vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, Negri quer jogar porque está sendo cotado para defender a Seleção Brasileira Sub-23, que disputará o Pré-Olímpico. Em entrevista ao Programa Arena, do Sportv, o técnico Ricardo Gomes confirmou que já vem observando o jogador há algum tempo. Se Alexandre Negri é dúvida, o lateral-direito Dênis está confirmado como titular contra o Atlético-MG em lugar de Mantena, suspenso. O jogador, que estreou pela Ponte ao substituir o atacante Sérgio Alves na última rodada, terá sua primeira oportunidade como titular justamente diante de sua torcida. Mudanças devem acontecer também no meio-campo. O capitão Roberto cumpriu suspensão e volta ao time. Além dele, Romeu finalmente está com sua documentação regularizada e faz sua estréia pelo time de Campinas.