Goleiro é a única dúvida de Braga para encarar o Tigres O treinador interino do Corinthians, Adhemar Braga, tem apenas uma dúvida para definir o time que enfrentará o Tigres, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela quarta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América. A posição de goleiro é a que está dando dor de cabeça para o técnico por causa das más atuações do chileno Johnny Herrera e de Marcelo nos últimos jogos. Na manhã desta terça-feira, os jogadores participaram de um rachão descontraído, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, e os dois goleiros jogaram em posições diferentes. Marcelo deu uma de atacante e Herrera preferiu jogar de zagueiro. O argentino Carlitos Tevez, mais uma vez, treinou normalmente e garantiu sua presença em campo. De volta a São Paulo no início da tarde desta terça, Adhemar Braga já definiu o resto do time para enfrentar a equipe mexicana, que está na frente do Corinthians na classificação da chave (6 pontos contra 4). A escalação será formada com Herrera (Marcelo); Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Gustavo Nery; Xavier, Mascherano, Ricardinho e Roger; Tevez e Nilmar.