Goleiro é detido em MS por agredir gandula de 13 anos Um fato raro no futebol aconteceu na tarde desta quarta-feira, em Corumbá (MS). A vitória do Corumbaense sobre o UMJEC/Bonito, por 5 a 0, no Estádio Arthur Marinho, foi ofuscada pela briga generalizada envolvendo jogadores e integrantes da diretoria das duas equipes - a confusão paralisou a partida por cerca de 25 minutos. De acordo com o site Corumbá On Line, o Corumbaense já vencia por 3 a 0 quando, aos sete minutos do segundo tempo, uma cotovelada do goleiro Chico, do Bonito, em um gandula, de 13 anos, deu início ao tumulto que culminou com as expulsões dos jogadores do time visitante - o lateral Beto, o zagueiro Corrêa e o próprio goleiro Chico, que já havia sido detido dentro de campo pela Polícia Militar, acusado de agressão ao menor, e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Com o gandula caído atrás do gol, Chico foi repreendido pelos atletas do Corumbaense. Mas o ex-presidente do clube, Jorge Freitas, tio do garoto, se revoltou com a agressão e partiu para cima de Chico. O revide provocou a invasão do campo por reservas e membros da comissão técnica dos dois times, que se agrediram mutuamente. O goleiro do Bonito foi detido dentro de campo pelo Comandante da PM, major Alírio Villasanti, que coordenava a segurança da partida. Chico foi levado por uma viatura da Guarda Municipal ao 1.º Distrito Policial. Após a detenção do atleta, os jogadores de Bonito ameaçaram não voltar ao gramado, mas a posição do árbitro Erlanderson Martinez, em expulsar três atletas de cada lado, fez com que o jogo fosse reiniciado. A partida recomeçou e o Corumbaense ainda marcou mais dois - com Xelinho e Émerson. Só que três minutos depois, o jogo teve de ser encerrado por insuficiência de atletas em campo. Na volta da confusão, o Bonito ficou com sete jogadores porque o volante Lauro tinha sido expulso aos 40 minutos do primeiro tempo por agressão a Marcelinho, do alvinegro pantaneiro. Logo após tomar o quinto gol, num lance no meio-campo, o meia Véio, capitão do Bonito, caiu e alegou falta de condições para continuar e saiu de maca. Como já havia feito as três substituições e o clube não poderia mais mexer, o árbitro encerrou o jogo. Erlanderson Martinez declarou que todos os fatos ocorridos durante a partida serão relatados na súmula do jogo. Ele informou que a partida foi encerrada aos 33 minutos do segundo tempo. Segundo o árbitro, o resultado é válido. A Federação Sul-mato-grossense de Futebol lamentou os fatos ocorridos e espera a súmula do jogo para tomar providências sobre o assunto. Com o resultado positivo, o Corumbaense chegou aos 22 pontos no Campeonato Sul-mato-grossense, empatado com o Cene e a dois do líder Águia Negra.