Goleiro Fabiano é suspenso por 180 dias A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu nesta quarta-feira o goleiro Fabiano, do América-MG, por 180 dias. O jogador agrediu a tapas e pontapés o árbitro Marcos Safra, na partida contra o Avaí, no dia 1º de julho, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro.