Goleiro Fabiano pode voltar à Lusa A diretoria da Portuguesa está negociando a volta do goleiro Fabiano, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo América (MG). Um indício de que o clube quer se desfazer de Bosco. Os dirigentes também têm interesse no retorno do atacante Leandro, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo.