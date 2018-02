Goleiro Fábio está de volta ao Vasco O goleiro Fábio, que já foi convocado para a seleção brasileira, está retornando ao Vasco. Ele se apresenta nesta quarta-feira pela manhã em São Januário, faz exames médicos e depois terá uma atividade com o treinador de goleiros Jair Bragança. Fábio abandonou o Vasco em setembro, após jogo com o Fluminense, e entrou com ação na Justiça do Trabalho contra o clube, alegando, entre outras coisas, atraso no pagamento dos salários. Agora, clube e atleta chegaram a um acordo e ele será o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2005. Não atuará nas duas partidas restantes do atual Campeonato Brasileiro.