Goleiro Fábio negocia saída do Vasco Além da saída de Marcelinho Carioca para o Ajaccio (França), o Vasco deve perder o goleiro Fábio para o futebol europeu. O atleta admitiu nesta terça-feira que vai se reunir com o presidente do clube, Eurico Miranda, ainda nesta semana, para discutir a rescisão do contrato. "Devo sentar com o presidente para ver a melhor forma de fechar essa proposta e acertar os valores. Acho que tudo tem o seu momento certo", declarou Fábio, que não revelou o nome do clube interessado em contratá-lo. O meia Beto também admitiu o interesse do futebol japonês em contratá-lo. Em seguida, o atleta afirmou que, caso a proposta seja apresentada oficialmente, dificilmente deve recusá-la. O atacante Alex Alves é outro que pode ser negociado, para a China.