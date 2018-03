Goleiro faz lambança e San Lorenzo só empata com LDU

A LDU, do Equador, está provando que é mesmo, nesta edição da Copa Libertadores da América, um tormento para os clubes da Argentina. Depois de eliminar Arsenal (na fase de grupos) e Estudiantes (nas oitavas-de-final), o time equatoriano já complicou a vida do San Lorenzo nas quartas. Nesta quinta-feira, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela partida de ida, conseguiu um valioso empate por 1 a 1. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Na próxima quinta, desta vez no estádio Casablanca, na altitude de Quito, a LDU jogará por um empate sem gols para avançar às semifinais. Nova igualdade por 1 a 1 levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Se a partida terminar com empate por 2 ou mais gols, o San Lorenzo se classificará. Com o estádio lotado, o time da casa fez o que era previsto e foi para o ataque. Apesar da forte marcação equatoriana, o San Lorenzo criou chances, mas foi surpreendido por um erro infantil de seu goleiro. Aos 35 minutos, Agustín Orión resolveu dar embaixadas dentro da área, após recuo do zagueiro, e perdeu o controle da bola. Esperto, o atacante Bieler deu um toque por cima do goleiro e abriu o placar para a LDU. O que a equipe equatoriana não esperava era sofrer o gol de empate logo em seguida. Aos 38 minutos, González cobrou com perfeição uma falta pela meia esquerda. A bola entrou no canto esquerdo baixo do goleiro José Cevallos, que só ficou olhando a bola entrar na meta. Na segunda etapa, o que mais a LDU fez em campo foi cera para fazer o tempo passar. Nervosos com a forte marcação dos equatorianos, o máximo que o San Lorenzo conseguiu foi uma chance com o meia Andrés D´Alessandro, que chutou rente à trave.