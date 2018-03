Goleiro faz sua estréia no Guarani Sem poder contar com o goleiro Jean, com um estiramento na coxa direita, o técnico Pepe, do Guarani, já confirmou a escalação do jovem Fernando, de apenas 21 anos, para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, caso a partida seja confirmada pela CBF. O curioso é que Fernando, no início do ano, era apenas a quinta opção do então técnico Giba para a disputa do Campeonato Paulista. Recuperado de uma contusão no joelho, o goleiro tinha à sua frente, além de Jean, outros três jogadores, mas Edervan e Felipe foram negociados com o Náutico e União Rondonópolis-MT, respectivamente, e Cairo voltou a treinar na equipe de juniores. Fernando chegou a Campinas em novembro de 2001. Dispensado do São Caetano, Jair Squarizzi, hoje técnico do time B do Guarani, o indicou para um período de testes no clube e acabou aprovado. Além de Fernando, o zagueiro Nenê também entra para enfrentar os cearenses. O jogador substitui Paulão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.