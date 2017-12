Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, acerta retorno ao Bragantino

O Bragantino não quer saber de ficar mais uma temporada na Série A2 do Paulista. Por isso a diretoria vem se esforçando para qualificar o elenco e apresentará, na próxima segunda-feira, o goleiro Felipe, que brilhou por Corinthians e Flamengo. Na temporada passada, o goleiro foi reserva de luxo no Figueirense.

Bragantino e goleiro já estão apalavrados. Felipe é aguardado na próxima segunda-feira, em Bragança Paulista, para ser apresentado e já em seguida iniciar os trabalhos junto do restante do elenco. Esta será a segunda passagem do goleiro pelo Bragantino, uma vez defendeu o time de 2006 a 2007.

Felipe chega com a missão de substituir Douglas, que fez excelente Série B em 2015 e acabou contratado pelo Corinthians. O goleiro foi revelado pelo Vitória, onde jogou de 2003 a 2006.

Em seguida ele foi defender o Bragantino, se destacou e foi contratado pelo Corinthians. Após alguns anos na capital paulista Felipe foi defender o Braga, de Portugal, mas voltou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, onde foi dispensado em 2015.