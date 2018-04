Goleiro Felipe Alves volta a treinar e vira opção do Audax para encarar São Paulo

O jogador fraturou uma costela na vitória por 2 a 1 contra o Palmeiras, na 10.ª rodada, também dentro de casa, e ficou afastado dos gramados. Com isso, Sidão assumiu a titularidade nos últimos cinco jogos da primeira fase. Agora liberado, Felipe Alves trabalhou com bola nesta quinta-feira, ao lado do restante do elenco.

Ainda que à disposição, Fernando Diniz ainda trabalha para definir quem irá para o jogo. Isso porque, com o reserva Sidão o time sofreu apenas cinco gols em cinco jogos, inclusive um deles logo na estreia contra o Palmeiras, no seu primeiro lance em campo. Já Felipe Alves foi vazado 16 vezes em nove partidas. Mas é o "goleiro de confiança" de Diniz há vários anos.

Mesmo trabalhando com bola, o goleiro segue sob supervisão dos médicos e o treinador pode preferir poupá-lo diante do São Paulo. Sonhando com a Série D do Campeonato Brasileiro, o Audax precisa vencer o confronto diante da sua torcida e torcer contra São Bento, Red Bull Brasil e São Bernardo.